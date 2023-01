Autostrada e tangenziale in tilt per Napoli-Juve Bloccati i tifosi juventini

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’A1 nel tratto napoletano e ladisono bloccate con lunghe code per il traffico causato da. Il big match di Serie A della diciottesima giornata sta creando lunghe code lungo l’A1 che collega con ladie viene utilizzata per raggiungere lo stadio Maradona. Già dalle 17.30 si registra un traffico importante poco dopo l’uscita Afragola. Polizia e carabinieri sono schierati in tenuta anti sommossa in uno spiazzo poco prima dell’uscita Casoria e scortano i pullman deintini accorsi aper assistere alla partita. Code di 2 chilometri si registrano sullanei pressi delle uscite Agnano e ...