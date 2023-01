(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo un anno di disagi, corse saltate e proteste, l'azienda corre ai ripari per migliorare l'offerta. Incentivi per i guidatori destinati a salire di numero. Il Comune: 'Monitoriamo i ...

LA NAZIONE

Dopo un anno di disagi, corse saltate e proteste, l'azienda corre ai ripari per migliorare l'offerta. Incentivi per i guidatori destinati a salire di numero. Il Comune: 'Monitoriamo i ...Per noi sarebbe interessante fare abbonamenti alla tedesca e abbiamo già proposto ad... Noi siamo pronti a cofinanziare l'" annuncia il sindaco Luca Salvetti. "Tutte le politiche ... Autolinee, operazione riscatto Orari sfalsati e 70 nuovi autisti "Entro aprile stop ai disservizi" Dopo un anno di disagi, corse saltate e proteste, l’azienda corre ai ripari per migliorare l’offerta. Incentivi per i guidatori destinati a salire di numero. Il Comune: "Monitoriamo i risultati" ...