Australian Open | lunedì esordio in gara per Sinner | Musetti e Cocciaretto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Melbourne – Nel day 1 debuttano anche i tre azzurri inseriti nella parte ala del tabellone degli, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollarii), che scattasui campi in cemento di Melbourne Park. Jannik, n.16 ATP e 15esima testa di serie, affronterà al primo turno il britannico Kyle Edmund, n.583 ATP, ingrazie al ranking protetto: ironia della sorte perché è il replay del primo turno della scorsa settimana ad Adelaide I, vinto dall’altoatesino 6-3 6-2 (unico precedente). Il 28enne di origini sudafricane (è nato a Johannesburg), semifinalista nel 2018, torna a Melbourne – dove partecipa per la settima volta – dopo tre anni. Per il 21enne di Sesto Pusteria è invece la quarta presenza con i quarti dello scorso ...

Reso noto l'ordine di gioco del primo giorno. Sulla Rod Laver Arena si apre con Siniakova - Gauff. In campo anche Sonego, Cocciaretto e Musetti L'2023 si aprirà alle 01.00 della notte italiana tra domenica e lunedì con il match tra Siniakova e Gauff sulla Rod Laver Arena ma soprattutto con Sinner impegnato contro Edmund sulla ...... "Impossibile giocare subito come prima con la pressione di un match" spiega Zverev Sono giorni di vigilia all', il primo grande slam della stagione, e molte testate giornalistiche ...Carlos, infortunato, perderà i 90 punti conquistati l’anno scorso, Nole e Casper non hanno punti da cedere, nessuna chance per Nadal: ecco i possibili scenari ...Scatteranno non prima delle 6.00 ora italiana di lunedì 16 gennaio gli Australian Open 2023 di tennis di Lorenzo Musetti: l’azzurro, testa di serie numero 17, sfiderà il sudafricano Lloyd Harris nel q ...