Australian Open | dove vedere Sinner-Edmund in TV e in streaming

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nella notte italiana tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio Jannikaffronterà Kylenella sfida valida per il primo turno dell’2023. L’altoatesino si è ripreso dal piccolo infortunio che non più tardi di una settimana fa lo aveva costretto ad abdicare nel match dei quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide contro l’americano Sebastian Korda. Ironia della sorte, l’azzurro sfiderà al primo turno di nuovo il tennista britannico numero 583 del mondo, già affrontato con successo nel primo torneo della stagione. I favori del pronostico sono ovviamente tutti per il numero due del tennis italiano, a cui basterà confermare la prestazione di inizio anno per avere la meglio sul giocatore inglese. Di seguito le informazioni pratica su...

... il TG2 ha mandato in onda un'intervista con Matteo Berrettini , inevitabilmente realizzata a distanza visto che l' azzurro si prepara al debutto all'. Il sorteggio non è stato ...Berrettini dovrà fronteggiare una sfida tutt'altro che banale al primo turno degli: all'esordio troverà dall'altra parte della rete Andy Murray . I due si sono affrontati quattro ...E’ ormai tutto pronto per il primo Slam della stagione, gli Australian Open che scatteranno lunedì sui campi in cemento del Melbourne Park, e il primo atto è stata la compilazione dei… Leggi ...Per le prossime due settimane, puntate la sveglia presto, soprattutto se siete appassionati di tennis. A Melbourne si giocano gli Australian Open, come abitudine il primo torneo dell’anno tra i quattr ...