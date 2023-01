Australian Open 2023 | non solo Djokovic e Nadal | 5 giocatori da tenere d’occhio per la vittoria finale

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Manca sempre meno al primo Slam dell’anno, l’, che prenderà il via lunedì 16 gennaio a Melbourne. Sono stati sorteggiati i tabelloni del torneo più atteso di inizio stagione e, a racchette ferme, l’equilibrio sembra il fattore preponderante. A guidare il seeding è l’attuale campione in carica: Rafa, che ha beneficiato dell’assenza del proprio connazionale Carlos Alcaraz, ritiratosi a pochi giorni dall’evento a causa di un infortunio alla coscia. Il campione uscente esordirà contro il giovane Jack Draper, insidioso mancino britannico che merita di essere annoverato tra i peggiori avversari possibili tra quelli a disposizione per le teste di serie. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE Dall’altro lato del tabellone troviamo Casper Ruud, testa di serie n.2, che esordirà contro il ...

... in Tasmania (Auatralia), uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli(l'altro è Adelaide). La 21enne di Fermo, n.69 Wta, ha battuto per 7 - 5 4 - 6 ...Day-1 condito dalla presenza di Nadal, della numero uno del mondo Iga Swiatek e da primi turni decisamente affascinanti. Per l'Italia ci sono Sinner, Musetti, Sonego e Cocciaretto ...Il vincitore di sei titoli Slam si esprime a favore del serbo per la vittoria degli AO, non escludendo però la possibilità di vittoria di Nadal.