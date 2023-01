Aus Open | lunedì c' è subito Cocciaretto - Rybakina

Neanche il tempo di metabolizzare un bel risultato che c'è subito un altro torneo da giocare. Elisabetta Cocciaretto è l'unica azzurra delle 6 nel main draw a debuttare nel day 1 degli Australian, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), che inizia lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Cocciaretto è inserita nella parte alta del ...Saranno sei gli azzurri nel tabellone principale degli Australian2023: Jannik Sinner (#15) , ... Kokkinakis () Il debutto femminile - Trevisan (#21) vs. Schmiedlova (Q, SVK) - Cocciaretto vs. ...Lunedì prossimo, sui campi in cemento del Melbourne Park prenderà il via il primo slam dell'anno. Saranno sei gli azzurri nel tabellone principale degli Australian Open 2023: ...Sinner-Edmund, Musetti-Harris, Sonego-Borges e Fognini-Kokkinakis completano il programma Azzurro: Djokovic e Nadal si potranno incrociare solo in finale.