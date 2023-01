Auguri a Clelia | la ragazza del secolo scorso soffia su 95 candeline

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Probabilmente non la vedremo fra gli iscritti alla prossima maratona di New York, non fosse altro perché, se pur vero che l’età non è una pregiudiziale, le sue novantacinque primavere di questo Venerdì tredici gennaio, la vedrebbero un po’ penalizzata per la sfida al primo posto.Riva Cattaneo, nativa di Bergamo, ma residente a Mozzo non correrà, ma certamente non tralascia di restare al passo con i tempi; usa whatapp con estrema disinvoltura, talvolta commentando anche gli stati di coloro che ha fra i suoi contatti. Una vita spesa per la famiglia, che ancora oggi la vede, con lo scettro da far invidia ad una regina, per guidare con pazienza, eleganza e fermezza, figli, nipoti e pronipoti. Chi ha il piacere di poter trascorre del tempo con lei, avverte subito il suo atteggiamento mite, ma sempre concreto in ogni suo pensiero. Un po’ come si conviene ad una ...