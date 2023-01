Audi - Anche nel 2022 è leader tra i marchi premium in Italia

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ha confermato per il 14esimo anno consecutivo la propriaship nel segmentodel nostro Paese. Ilo dei Quattro anelli ha consegnato circa 55.700 vetture negli ultimi 12 mesi, risultato che conferma la Penisola come quinto mercato globale e terzo europeo per volumi di vendita del costruttore. 4,2% del mercato. Numeri che sono stati resi possibili, nonostante la scarsità di prodotto, dalle ottime performance dei modelli di fascia media. In totale, la market share delo di Ingolstadt sul mercatono si è consolidata, arrivando al 4,2%, e diversi modelli si sono piazzati ai vertici delle loro categorie. Alcuni esempi sono le A3 e Q3 Sportback, in cima alle classifiche dei segmentiC e C-Suv, così come la Q5 ...