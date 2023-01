Attacca Meloni ma boccia l' ultimo sconto | sinistra in cortocircuito sulle accise

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Se ne sono viste davvero di tutti i colori ieri, nell'Aula della Camera, in occasione del via libera definitivo da parte dell'Assemblea al decreto Aiuti quater. Una mattinata surreale che è trascorsa tra le proteste, a volte improbabili, delle opposizioni. Cosa dire, infatti, dello show che ha visto protagonista il co-portavoce di Europa verde e deputato dell'Alleanza Verdi e, Angelo Bonelli, che nel bel mezzo della sua dichiarazione di voto finale sul provvedimento ha mostrato a tutto l'emiciclo, rigorosamente in favore di telecamera, forse portandoseli dietro direttamente dal mercato, una zucchina, dei panini all'olio, una confezione da mezzo litro di latte e una pera, a testimonianza dei rincari eccezionali che nell'anno hanno riguardato i beni di prima necessità. Non contenti, i rappresentanti sempre del gruppo Avs hanno, poi, ...

