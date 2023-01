Atletica | Jacobs entusiasta punta ai podi del 2023 | “Vinco tutto”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dubai – Entusiasmo a mille per questo inizio diin cui Marcellsi allena a Dubai eai sogni grandi dello sport. Finalmente il problema degli infortuni è alle spalle e il bicampione olimpico è determinato a prendersi le medaglie che sogna. Gli Europei Indoor die poi i Mondiali di Budapest in estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Azzurro lancia il cuore verso ifuturi: “Tirato a lucido per vincere”. Prepara la stagione invernale (debutto 4 febbraio a Lodz) intanto proprio al Nas Sports Complex dove passarono anche Usain Bolt e Novak Djokovic. Manca in bacheca proprio l’oro mondiale all’aperto nei 1oo metri, l’alloro che fa probabilmente da preludio a quello olimpico di Parigi. I tempi sono dilatati ancora, ma Marcell ci ...