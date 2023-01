Assegno unico | occhio alla data del rinnovo | cosa si rischia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Chi non rispetta la scadenza del 28 febbraio per rinnovare l’Isee avrà tempo fino al 30 giugno per adeguarsi e recuperare gli importi non goduti dell’. Eccosapere

TGCOM

In questi giorni si parla molto di, specialmente alla luce delle ultime novità in merito a importi e domanda , come pure per l'avvicinarsi del termine entro cui bisognerà rinnovare l'Isee . I prossimi mesi saranno ...... dieci miliardi all'anno, e, se lo avessimo fatto, non avremmo potuto procedere con il taglio del costo del lavoro, con l'aumento dell'e con altre misure a sostegno di persone con un ... Assegno unico, occhio al nuovo Isee: ecco cosa fare per non perdere nulla Bonus e agevolazioni al rinnovo dell'ISEE vengono confermati, ma se si rimanda l'aggiornamento cosa si rischia e perché.Assegno unico 2023, entro quando rinnovare l'Isee Chi deve fare domanda E da quando scattano gli aumenti Ecco tutte le date da ricordare.