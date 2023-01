Asilo di Capodimonte | via libera al progetto esecutivo

NTR24

Lo spettacolo ha il sostegno del Mibac e Siae nell'ambito del programma 'Per chi crea' e dell'- ExFilangieri .... l'Gentili di via Paolo Tosti e per la sostituzione dell'istituto Troisi. Non meno ... riguardano il verde cittadino con interventi da effettuare in Villa Comunale, nel Bosco di, nel ... Asilo nido a Capodimonte: via libera a progetto esecutivo. Tirocini ... La fine di un anno di solito è un momento di bilanci. Si guarda indietro, pensando a quello che è accaduto, e si prova a valutare quello che si è ...