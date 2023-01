Ascolti tv | vince ‘Che Dio Ci Aiuti’ su Rai1

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Esordio per la fictionDio Ci Aiuti 7’ che ieri suha totalizzato 5.280.000 spettatori e il 28.2% di share, risultando di gran lunga il programma più visto della prima serata di giovedì. Al secondo posto, l’incontro di Coppa Italia Roma-Genoa su Canale 5, con 2.949.000 spettatori e il 14.1% di share. Terzo piazzamento per ‘Harry Potter e la pietra filosofale’ su Italia 1, con 1.310.000 spettatori e il 7.6% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (917.000 spettatori, share 6.1%), ‘Splendida Cornice’ su Rai3 (902.000 spettatori, share 4.5%), ‘Piazza Pulita’ su La7 (692.000 spettatori, share 4.7%), ‘Quelle Brave Ragazze’ su Tv8 (516.000 spettatori, share 2.9%), ‘Presa Mortale’ sul Nove (443.000 spettatori, share 2.2%),c’è di Nuovo’ su Rai2 ...

