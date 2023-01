Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 12 gennaio 2023

(Di venerdì 13 gennaio 2023)tv: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Che Dio ci aiuti 7 ha totalizzato 5619 spettatori (share 26.72%) nel primo episodio e 4947 (29.96%) nel secondo; su Canale5 il calcio, con la partita di Coppa Italia: Roma-Genoa ha avuto 2949 spettatori, 14.09% di share. Il film Harry Potter e la Pietra Filosofale su Italia1 ha portato a casa 1310 spettatori (7.62%); su Rai2 il talk show Che c’è di nuovo ha totalizzato 420 spettatori (2.50%), mentre su Rai3 la puntata del programma Splendida Cornice ne ha avuti 902 (4.48%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha ...

SuperGuidaTV

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 12 gennaio: vince Che Dio ci aiuti. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...DayTime Pomeriggio, idel 12 gennaio 2023 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. ... Ascolti tv, lunedì 9 gennaio 2023: Il nostro generale (19.9%), Grande Fratello Vip 2022 (20.1%) | Dati Auditel L’Inchiesta si sta concentrando sull’ipotesi di uno sgarro negli ambienti dello spaccio come movente dietro l’omicidio ...È emerso all’altezza di largo Giannella, nel tratto del lungomare di Bari vicino a dove è attualmente installata la ruota panoramica. I passanti hanno visto il cadavere di una donna galleggiare in mar ...