Ascolti Digital 2022 | vince la Rai sulla scia dei Mondiali e del Paradiso delle Signore

(Di venerdì 13 gennaio 2023) IlLa Rai batte Mediaset anche sull’online. La tv di Viale Mazzini riesce nell’impresa di battere Cologno Monzese, da sempre attivissima sul web con prodotti a target più giovane, con la spinta decisiva deidi Calcio e dunquedirette streaming (diverso il discorso se considerassimo i video visti on demand usando come metrica gli LS che sono assimilabili ai contatti). La quota di mercato coperta nel settore dall’azienda pubblica è stata del 35,5%. Il tempo medio speso è aumentato da 337 milioni di ore del 2021 a 471 milioni del. In termini percentuali, in particolare, il consumo dei canali in diretta su RaiPlay, l’offerta per bambini di RaiPlay Yoyo, la fiction, lo sport e i prodotti original sono cresciuti del 39,7% rispetto al 2021: un ...

Questo è uno dei tanti messaggi che si possono cogliere dal romanzo " Seil tuo cuore ", dello scrittore e giornalista Carlo Lanna , edito da Butterfly Edizioni nella collanaEmotions.Credo che nella tua vita e anche nei tuoiun posto speciale sia occupato dalla radio. Pensi ... Do you think that the arrival ofplatforms means radio's audience/numbers has been ...Nel suo nuovo romanzo lo scrittore Carlo Lanna ci parla del duello tra la voce del nostro cuore e quella della ragione con una storia ricca di emozioni ...WarnerBros. Discovery ha annunciato un accordo con VideoAmp, società di rilevazione statunitense per usare il suo sistema di rilevazione cross-screen.