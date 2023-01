Asciugacapelli | i modelli giusti da avere sempre in casa per ogni esigenza

Esquire Italia

...queiche mixano design e tecnologia all'avanguardia. Ecco i migliori phon hi - tech per asciugature in tempi brevi e massima libertà d'utilizzo. Cura del capello e tecnologia L'...Per ottenere il risultato della scorsa settimana, i ricercatori del Nif hanno utilizzato... Nonostante equivalga all energia utilizzata da unper circa 15 minuti, viene ... Il perfetto asciugacapelli da uomo Tra i prodotti presentati dall'azienda al CES ci sono soluzioni intelligenti per migliorare la user experience sia che si tratti di pulire, cucinare o ...Delicatezza, leggerezza e potenza equilibrata: le caratteristiche del perfetto asciugacapelli da uomo La cura dei capelli è un concetto universale che accomuna uomini e donne. C’è da dire, però, che g ...