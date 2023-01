Arzano | traffico internazionale di soldi falsi sul web | sgominata banda 8 arresti

Il Meridiano News

... avviata nel 2018, su untransnazionale di banconote false. Le indagini coordinate dalla ... Ad(Napoli) è stata poi chiusa una stamperia clandestina digitale per la produzione di ...... tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata aldi valuta falsa (... localizzati in Italia e all'estero; - smantellare in(Na) una stamperia clandestina ... Traffico di banconote false con terminali in tutto il mondo: 8 misure ... Una persona in carcere, cinque ai domiciliari e per altre due è scattato divieto di dimora nella provincia di Napoli. Si è conclusa così un'articolata indagine dei carabinieri del Comando Antifalsific ...Una persona in carcere, cinque ai domiciliari e per altre due è scattato divieto di dimora nella provincia di Napoli. Si è conclusa così un’articolata indagine dei carabinieri del Comando antifalsific ...