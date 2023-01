Arriva la recessione Istat | crolla la produzione industriale nell' ultimo trimestre

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Latanto temuta e tante volte annunciata stavolta potrebbe essere davvero alle porte. I dati sulladell'svelano infatti un calo importante avvenutomese e soprattutto. L'indice destagionalizzato dellain Italia diminuisce dello 0,3% a novembre rispetto al mese precedente.a media delsettembre-novembre il livello dellacala dell'1% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per i beni strumentali (+0,1%) mentre cala per l'energia (-4,5%), i beni di consumo (-0,4%) e i ...

Il Sole 24 ORE

Il conflitto in Ucraina, di cui non sia fare nemmeno il punto della situazione, per ora è ... contribuendo così a aumentare le probabilità che quest'ultima scivoli verso la. Sembra ...La spintasia dalla guerra in Ucraina, che dalle mosse della Banca centrale europea e degli ... della risoluzione della guerra in Ucraina o di unapiù lieve del previsto", ragiona l'... Wall Street vede la recessione. Arriva il primo calo degli utili La recessione tanto temuta e tante volte annunciata stavolta potrebbe essere davvero alle porte. I dati sulla produzione industriale dell'Istat ...Peggiorano le stime sull'inflazione: +6,3% nel 2023. Continua la politica restrittiva: ulteriori aumenti dei tassi "a ritmo costante" ...