Arezzo | confermata l’esibizione della soprano Anna Netrebko finita nella lista nera di Zelensky Il sindaco | “L’arte è indipendente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La cantante lirica russasi esibirà il 7 febbraio al Teatro Petrarca di. L’evento è confermato, come ha comunicato ile presidenteFondazione Guido d’, Alessandro Ghinelli, dopo le critiche per la presenzanel mirino delle recenti sanzioni ucraine.è, infatti, una delle 119 personalità russe sanzionate dal presidente Volodymyrblack list dei soggetti non sono graditi all’Ucraina. Fondazione e amministrazione comunale dinegli scorsi giorni hanno ricevuto ripetute richieste da parte di una delegazionecomunità ucraina residente in ...