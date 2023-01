Aprilia | piccola polemica sulle Sprint Race in MotoGP

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La grande novità dellasaranno le. Sul modello della Formula 1. Il Motomondiale 2023 introdurrà, infatti, l’appuntamento del sabato che porterà la presenza delle mini gare all’interno dei vari appuntamenti in programma. L’aggiunta fa molto discutere, esattamente come accadde nel Circus delle quattro ruote. L’ultimo a esprimersi su questa nuova modalità è stato Massimo Rivola diche ha precisato come, pur essendo favorevole al format, sarebbe partito con meno appuntamenti. Le parole di Massimo Rivola di“Sono un sostenitore delle gare, però forse avremmo dovuto iniziare con qualche garail primo anno per provarla. E penso che con due gare per ...