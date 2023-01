Apple | Tim Cook si taglia stipendio del 40%

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il Ceo di, Tim, ha volontariamente accettato una riduzione dellodel 40% nel 2023, una mossa insolita che arriva “in risposta al feedback degli azionisti”. Con questa decisione il compenso disi dovrebbe attestare quest’anno a 49 milioni di dollari, in calo rispetto agli 84 milioni di dollari del 2022. Ma la sua retribuzione probabilmente supererà tale obiettivo dopo i bonus e i premi azionari.ha rifiutato di commentare ulteriormente la decisione al ‘Washington Post’. È insolito che i dirigenti riducano la loro retribuzione ma, scrive il quotidiano Usa, la retribuzione dei Ceo è diventata sempre più impopolare nella popolazione. La retribuzione dei dirigenti è aumentata del 1.460% dal 1978, secondo l’analisi dell’Economic Policy Institute. Gli ...

