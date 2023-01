Antonino Spinalbese ha chiesto un maxi cachet per rientrare al GF Vip? L’indiscrezione clamorosa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Proprio oggi vi abbiamo parlato die del suo imminente ritorno nella Casa del GF. In concomitanza con lo spoiler involontario da parte di Donnamaria, è giunta una indiscrezionesul presuntoche l’ex di Belen avrebbeper fare ritorno nella spiatissima Casa.sul... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Isa e Chia

Proprio oggi vi abbiamo parlato die del suo imminente ritorno nella Casa del GF Vip . In concomitanza con lo spoiler involontario da parte di Donnamaria , è giunta una indiscrezione clamorosa sul presunto cachet ...Comincia così il confronto, in cui la modella si dice 'seriamente' interessata, mentre l'ex tronista snocciola tutti i suoi dubbi: l'interesse prima pere poi per Luca Onestini ... Gf Vip 7, nuova lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria A quel punto, Edoardo Donnamaria stanco di queste accuse, provocato dai continui cambi di umore di Antonella, è scoppiato citando a sua volta l’hair stylist Antonino Spinalbese. Uno dei protagonisti ...L'idillio d'amore nato al Grande Fratello Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è nuovamente messo a dura prova. Tutto è partito dalla 24enne salernitana: Antonella ha messo in discussio ...