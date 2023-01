Antonino Spinalbese | chiesto un cachet stellare per rientrare al GF Vip?

Proprio oggi vi abbiamo parlato die del suo imminente ritorno nella Casa del GF Vip . In concomitanza con lo spoiler involontario da parte di Donnamaria , è giunta una indiscrezione clamorosa sul presunto cachet ...Comincia così il confronto, in cui la modella si dice 'seriamente' interessata, mentre l'ex tronista snocciola tutti i suoi dubbi: l'interesse prima pere poi per Luca Onestini ...Antonino Spinalbese ha chiesto un maxi cachet per rientrare al GF Vip L'indiscrezione clamorosa prima del suo rientro in Casa.Carolina Russi Pettinelli è la figlia di Anna ma anche migliore amica di Edoardo Donnamaria. La speaker, per forza di cose, ospite di Casa Pipol ha commentato la… Leggi ...