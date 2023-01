Antonella Fiordelisi preferita? Il Codacons non ci sta | “Truffa agli spettatori”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilinterviene sul televoto che ha vistodiventare laal GF Vip Si riapre il caso televoto al Grande Fratello Vip. Ha fatto tanto rumore la puntata in cuiè stata nominata la concorrentedal pubblico, a discapito di Oriana Marzoli. La showgirl e influencer originaria di Salerno è finita sotto attacco degliin seguito all’esito del televoto, ricco di stranezze, voti arrivati tramite bot, questioni che ilha analizzato prima di esprimersi sulla questione e dare ragione al pubblico in una nota diramata nelle scorse ore, nella quale sono stati confermate alcune irregolarità ed è stato messo in dubbio quanto accaduto nel reality: “Dopo infinite ...

Biccy

Dopoed Edoardo Donnamaria, che si sono resi protagonisti di un nuovo botta e risposta nella notte , anche Sarah Altobello è tornata all'attacco contro Nikita Pelizon . Parlando ...Lo scorso 26 dicembreha vinto il televoto contro Oriana Marzoli risultando la preferita del pubblico. Lo stesso Alfonso Signorini, però, aveva palesato lo stupore per quel ... Fiordelisi vs Donnamaria, scoppia la lite: "Non mi ami! Vai da Antonino" Stefano, padre di Antonella Fiordalisi, offende una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, senza però farne direttamente il nome ...Codacons interviene sul televoto del GF Vip: “Abbiamo chiesto verifica dei voti” Il Grande Fratello Vip è ancora sotto accusa per il ...