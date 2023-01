Antonella Clerici è furiosa in diretta | lo spiacevole evento spiazza tutti

Agenzia ANSA

... dopo il successo di pubblico e critica delle prime due edizioni, The Voice Senior torna dal 13 gennaio ogni venerdì in prima serata su Rai1 condotto da. Sette puntate e una new ...Al timoneche accompagnerà il pubblico nelle esibizioni e nelle vicende personali dei concorrenti, scelti fra 3.000 persone provenienti da tutta Italia - molte dal Sud (Sicilia e ... Clerici a The Voice Senior anche un concorrente 89 anni The Voice Senior 2023. Stasera venerdì 13 gennaio parte su Rai 1 il talent show condotto da Antonella Clerici The Voice Senior. Anche per quest'anno rimane invariato ma ci sarà qualche novità nella gi ...Tutto pronto per la nuova edizione del talent condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60 del Paese.