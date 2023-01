Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi | 13 gennaio?

(Di venerdì 13 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 13Linda rivela a Carmen che, secondo alcune voci, Victor è stato visto mentre giocava a carte al club. La ragazza reagisce male se si presenta da lui per chiedergli spiegazioni. L’uomo continua a parlare con Francisco.Un: Bárbara Oteiza-Filmografia Televisione Centro médico – serie TV, 1 episodio (2016) ByAnaMilán – serie TV, episodio Cuando perdí ese ...

ZON

...che Papa Francesco prenda questa decisione subito dopo la morte di Ratzinger e lesul ... È andata davvero così Beh, basta leggere il libro di Georg ( Nient'che la verità - La mia ......come un 'prefetto dimezzato' a causa del demansionamento deciso da Bergoglio non hanno fatto... Nuzzi svela i retroscena su Orlandi Non a caso, dopo le primeBergoglio ha convocato ... Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi, 12 gennaio Dopo le anticipazioni della puntata di Amici 22 nella quale è stata eliminata Valeria sono state diffuse le chat dell'ex allieva sul caso "noce moscata" Il caso della noce moscata ad Amici 22 non ha ...Scoppia il caso notte di Capodanno ad Amici 22. Cosa sarebbe successo, le anticipazioni sulla nuova puntata del talent di Maria De Filippi ...