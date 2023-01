Anticipazioni seconda puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 | Suor Angela nei guai

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il 2023 si è aperto con il ritorno di una fiction amatissima dal pubblico: Che Dio Ci. La settima stagione è stata attesa con ancora più curiosità per via dei grandi cambiamenti avvenuti nel cast e nelle dinamiche dello show. I primi due episodi, andati in onda, su Rai 1, il 12 Gennaio, sono stati accolti in modo positivo, ma la storia ha ancora molte sorprese da svelare. Nell’appuntamento del 19 Gennaio, Azzurra farà di tutto per proteggeredalle accuse ricevute, mentre le ragazze della casa-famiglia dovranno affrontare i loro problemi personali. Che Dio Ci7, Azzurra su tutte le furie: ledel 19 Gennaio Ladi Che Dio Ci7, prevista per giovedì 19 Gennaio, si aprirà con un episodio che ...