Ant-Man and the Wasp | Quantumania | l' inizio della dinastia di Kang | tutti i segreti del nuovo trailer

(Di venerdì 13 gennaio 2023) A poco più di un mese dall'uscita ufficiale di Ant-Man and the, il primo cinecomic Marvel StudiosFase 5, ecco une promettente footage che rivela molte curiosità sull'attesissimo progetto dell'Universo Condiviso. L'attesa è quasi finita. Con la chiusuraFase 4 del Marvel Cinematic Universe rimessa all'emozione Black Panther: Wakanda Forever di Ryan Coogler, anche film dedicato all'eredità umana di Chadwick Boseman e al valorefamiglia, il progetto multimediale di Kevin Feige si è preso una pausa di tre mesi. Lo stop più lungo da tre anni a questa parte, a dire il vero, considerando anche l'uscita regolareserie Disney+. Il motivo è anzi legato a una ri-pianificazione strutturale e produttiva di queste ultime, di cui ...

Empire Magazine ha condiviso con la rete la copertina del prossimo numero dedicata a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il cinecomic Marvel al cinema da febbraio. La cover è stata diffusa attraverso i canali social e mostra i 'piccoli' protagonisti letteralmente nelle mani di Kang. A poco più di un mese dall'uscita ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo cinecomic Marvel Studios della Fase 5, ecco un nuovo e promettente footage che rivela molte curiosità sull'attesissimo progetto. Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà il primo film della fase 5 della Marvel ad essere rilasciato: tutte le recenti dichiarazioni sul film.