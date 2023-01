Anestesista balla mentre addormenta il paziente | il video dello scandalo

Leggi su screenworld

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Unregistrato in una sala operatoria sta suscitando molte polemiche, nella clip pubblicata da Repubblica si vede l’Dante Virgilio chesul tavolo operatorio unto, aspetta di essere operato. Le riprese sono state effettuate nella clinica Costa – Casa del Sole di Formia, al centro di alcune controversie legali che coinvolgono lo stesso dottore ballerino. Dante Virgilio è noto per essere stato rinviato a giudizio per la morte di Mariachiara Mete, 21 anni. La ragazza di Lamezia Terme aveva ricevuto per il suo compleanno un regalo particolarmente desiderato, un ritocchino estetico da effettuare nella clinica Costa – Casa del Sole di Formia. La rinoplastica fu eseguita il 17 giugno del 2019, ma una settimana dopo Mariachiara morì ...