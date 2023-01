Andrea | il bimbo morto a Sharm | l’ipotesi dell’avvelenamento da contatto

ilmessaggero.it

AdMirabile, ilsiciliano di sei anni morto mentre era in vacanza a Sharm el - Sheikh (in Egitto), non fu fataleun'intossicazione alimentare ma un avvelenamento da contatto con sostanze ......che a causare il decesso delpossa essere stata un'intossicazione alimentare e ora gli sforzi di chi indaga si concentrano a scoprire con cosa sia venuto a contatto il cibo servito ade ... Bimbo morto a Sharm El Sheikh, Andrea Mirabile forse deceduto per un «avvelenamento da contatto» Morte di Andrea Mirabile il bimbo morto durante una vacanza a Sharm El Sheik, spunta una nuova ipotesi sulla causa del decesso ...Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di 6 anni deceduto durante una vacanza con i genitori in Egitto il 2 luglio scorso, si pensa che possa essere stata provocata da un avvelenamento da contatto. È s ...