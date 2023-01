Anche il Sindaco ‘juventino’ Manfredi si schiera | “Stasera si tifa Napoli”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Mai come in questo momento ci auguriamo che ilpossa vincere non solo come città macome squadra perchè questo è un momento importante”. Lo ha detto ildi, Gaetano, in un’intervista a Tgcom 24 in vista della sfida ditra la squadra di Spalletti e la Juventus. In campagna elettorale il primo cittadino aveva confidato di essere stato da ragazzo sostenitore dei bianconeri, ma ora non si fa problemi are per la squadra della sua città. “Io sono un grande tifoso del calcio perchè rappresenta un po’ lo sport nazionale. Per– in riferimento agli eventuali problemi di ordine pubblico – c’è un grandemento di forze dell’ordine, una grande organizzazione che è stata fatta dal ...