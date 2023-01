Ance punta sui giovani | Open Day nelle scuole di Cerreto e Sant’Agata de’ Goti

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue giorni, tra gli alunni e i docenti.Benevento si muove e lo fa andando alla fonte, coinvolgendo i ragazzi in un paio di incontri (il terzo si terrà il 18 gennaio al ‘Galilei Vetrone’) in due istituti tecnici della provincia, al ‘De Liguori’ dide’e al ‘Carafa Giustiniani’ diSannita. In prima linea, il presidente diBenevento Mario Ferraro, affiancato Giampaolo Biele e Giuseppe Santalucia, numeri uno del collegio dei geometri e del gruppodiCampania. Delle tremila persone che hanno lasciato la provincia di Benevento, tra il 2020 ed il 2021, il 57% è costituito datra i 18 e i 39 anni che scelgono di trasferirsi ...

