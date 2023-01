Anarchici | Verini | ' ok 41bis ma evitare effetti estremi | Nordio valuti al più presto caso Cospito' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Dalla visita al carcere abbiamo ricavato innanzitutto la convinzione che lo strumento del(insieme ad altre leggi fondamentali) è importantissimo per le finalità per le quali nacque: impedire contatti, relazioni, possibilità di dare e ricevere ordini e indicazioni tra mafiosi - e terroristi - in carcere e l'esterno. Questo deve essere difeso e rafforzato, in un momento in cui il peso e la presenza delle mafie sono un grave e reale pericolo". Lo dice il senatore del Pd Walter, interpellato dall'Adnkronos dopo la visita al carcere di Sassari in cui è rinchiuso Alfredo. "Una volta garantito questo obiettivo, non è sbagliato interrogarsi e intervenire per togliere aspetti applicativi meramente - e inutilmente - afflittivi. Ildimerita ...