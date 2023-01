Analisi finale | Joanou tenta un film alla Hitchcock e ci riesce

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023)Warner, ore 21. Con Richard Gere, Kim Basinger e Uma Thurman. Regia di Phil. Produzione Usa 1992. Durata: 2 ore LA TRAMA Uno psichiatra (Gere) conosce la sorella di una paziente e se innamora a prima vista (grande vista, è la Kim Basinger di 30 anni fa). Purtroppo la donna è malmaritata (con un mezzo gangster, chi avvicina la bella bionda rischia la pelle). Però il primo che ci rimette la vita è il gangster per mano della sua signora. Il medico innamorato si affretta a coprirla. Ma non dovrebbe. Il prossimo morto rischia (di brutto) di essere lui. PERCHÈ VEDERLO Perché Phil, regista di seconda fila, cerca di fare une ciabbastanza bene. In questo giallo (che rievoca i drammi degli anni ...