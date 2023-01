Ana De Armas acquista una casa multimilionaria nel Vermont | ecco quanto vale

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La star Ana Desi è fatta davvero un bel regalo: l’attrice hato unanel, del valore di 7 milioni di dollari. Come riporta Page Six, Ana Deha scelto una villacon tantissimo spazio, con ben sei camere da letto e otto bagni, una proprietà dal grande valore che l’attrice ha trovato dopo tanto tempo. L’attrice di Blonde ha vissuto in precedenza a Pacific Palisades di Los Angeles, in unalussuosa da ben 20 milioni di dollari insieme all’ex fidanzato Ben Affleck. Dopo la loro separazione, Ana Desi è trasferita a New York e intanto si è impegnata a trovare un posto tutto suo, che ora sembra aver trovato, nella campagna del. Una fonte a lei vicina ha confermato che la ...

MegaNerd

Tantissime star del mondo dello spettacolo presenti: da Jenna Ortega a Margot Robbie , da Selena Gomez aDe. Ma i protagonisti indiscussi della serata sono stati senza alcun dubbio Rihanna ......spiriti dell'isola ) Ke Huy Quan ( Everything Everywhere All at Once ) Eddie Redmayne ( The Good Nurse ) Miglior attrice in un film Cate Blanchett ( Tár ) Viola Davis ( The Woman King )de(... Ana De Armas - Folli combattimenti con Keanu Reeves sul set di ... Regia di Denis Villeneuve. Un Film con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista, Jared Leto, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, Lennie James. Titolo originale: ...Ana de Armas anticipa una rocambolesca scena d'azione con Keanu Reeves in Ballerina, spin-off di John Wick attualmente in produzione ...