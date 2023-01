Amici | Capodanno Gate! Ecco Cosa hanno Combinato Gli Allievi!

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il 2023 è iniziato con il botto ad. Nella scuola é scoppiato ilgate. Sì, perché a causa di fatti gravissimi successi proprio a, alcuni allievi sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari molto duri. Qualcuno é stato cacciato, qualcun altro eliminato. Qualcun altro ancora, ha avuto la possibilità di rientrare. Insomma, un vero e proprio caos.gli ultimi aggiornamenti! Scoppia ilgate ad2023! Da quando sono uscite le anticipazioni sull’ultima registrazione di, in molti si sono chiestiabbiamo fatto di tanto grave gli allievi a. Secondo quanto apparso in un primo tempo sul web, si era solo saputo che sei allievi avevano fatto cose gravissime nella notte dell’ultimo ...

Virgilio Notizie

22, cosa è successo nella serata di: i fatti che avrebbero portato al terremoto della puntata del 15 gennaio. I fan didi Maria De Filippi non dimenticheranno facilmente la ...... Questa è la domanda che molti utenti dei social si stanno facendo dopo le voci insistenti che si rincorrono sul "alternativo" vissuto da alcuni dei concorrenti del programma. ... Noce moscata allucinogena tra i concorrenti di Amici a Capodanno: l'avrebbero sniffata per poi sentirsi male Mercoledì c’è stata una nuova registrazione di Amici 22, puntata che vedremo in onda domenica e che è stata ricca di colpi di scena (Anticipazioni Amici 22 del 11/01/23: eliminazione di un cantante da ...A Capodanno cinque allievi di Amici 22 l’hanno combinata grossa: dopo la conferma di Amici News riguardo il caso noce moscata, spuntano le ...