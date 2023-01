Amici 22 | i ragazzi puniti dalla produzione vengono separati dagli altri allievi | la loro reazione disperata Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo un grave episodio successo la notte di Capodanno, ladiha deciso di separare il gruppo in due parti. Nel daytime andato in onda poco fa, Wax, NDG, Valeria “Guera”, Tommy Dali, Samu e Maddalena sono stati isolati in un’ala della casetta, lontano dal resto del gruppo. Come sappiamo, a seguito della registrazione che sarà trasmessa domenica, la condotta deiha portato ad un pesante provvedimento disciplinare. Intanto, nella puntata di oggi e prima di conoscere lasorte, isono scoppiati in lacrime, pentiti delleazioni. Maddalena si è sfogata con Wax:”Sto rovinando il mio sogno”, ha detto la ragazza piangendo. Anche NDG ha espresso la sua a Tommy Dali: È una macchia indelebile. Mi sono rovinato con le mie stesse mani. Sono una testa di ...