Amici 22 | ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso “noce moscata”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) È noto ormai a tutti lo scandalo dellaavvenuto nella casetta didurante la notte di Capodanno, i responsabili sono già stati puniti – chi in maniera più giusta e chi meno – e hanno riconosciuto il loro sbaglio. Le famiglie degli allievi coinvolti giustamente hanno fatto più fatica ad ingoiare la pillola, in particolare la sorella del cantante NDG si è mostrata indignata nei confronti della suddetta “bufala” che vede protagonista suo fratello e ha preso le sue difese sui social media.22, queste le parole della sorella di NDG Su Twitter ha scritto: “Che il genio si faccia avanti e abbia il coraggio di esprimere le sue bugie mettendoci la faccia” – poi ha proseguito con – “Ragazzi ma di cosa parlate se non sapete con certezza le cose! Attenzione a sparare sentenze senza cognizione” – chiude il ...

Il Fatto Quotidiano

... fino al momento in cui uno di loro decise di tradirli per denaro:dunque nascere la superstizione secondo cui sarebbe stato foriero di sventura mettersi in società con dodici" il rischio ......che ritorna il gossip su una possibile separazione dei duchi di Sussex. La lite a Montecito ... che, come aveva confidato il principe ad alcunidurante una conversazione, è stata 'la cosa ... Amici 22, ecco cosa è successo durante la notte di Capodanno: “Alcuni allievi avrebbero… Gli eventi della notte di Capodanno all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi hanno portato all'esclusione di uno degli allievi dal programma. A far luce sulla questione arrivano le parole ...Tra le ballerine professioniste più famose di Amici di Maria De Filippi c’era sicuramente Rossella Brescia, un talento puro oltre che una bellezza ...