Altroconsumo | Gasolio e benzina alle stelle | servono misure urgenti tutela consumatori

E' quanto emerso dai monitoraggi e analisi dei prezzi svolti anche daa cavallo di ...1% per la benzina e del + 10,7% per il). A partire dal 9 gennaio 2023, vi è stato ...Consigli per il risparmio In attesa che le norme del decreto mostrino i loro effetti,... Vale per la benzina e per il. In alcune province il prezzo medio in modalità self può ...(Adnkronos) – In seguito alla decisione del Governo Meloni di non rifinanziare per il 2023 lo sconto delle accise (30,5 centesimi alla pompa fino allo scorso novembre, poi ridotti a 18,3 centesimi di ...Gasolio e benzina alle stelle: necessarie misure urgenti per tutelare i consumatori. Oggi l’incontro col Ministro Urso: le proposte di Altroconsumo ...