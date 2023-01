Alpi | calo record di durata del manto nevoso | è il dato più basso in seicento anni Lo studio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Una nuova brutta notizia sullo stato del nostro clima ed in particolare delle nostre vette. Unopubblicato su “Nature Climate Change”, a prima firma di Marco Carrer dell’università di Padova, ha analizzato dati secondo i quali ladell’attuale copertura deldelleè di 36 giorni più breve della media a lungo termine, unsenza precedenti negli ultimi sei secoli. Ildomina i cicli idrologici e il clima di alta quota, che rappresentano l’interfaccia chiave tra l’atmosfera e suolo. Tra le altre cose, funge da essenziale serbatoio di acqua per le regioni a valle. Nello specifico lesono le principali fornitrici di acque di montagna d’Europa, servendo non solo la nostra Pianura padana ma ...

