Allison Williams | la star di M3GAN sulla sua esperienza con Girls | Oggi sarebbe stata più stressante

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 13 gennaio 2023), attualmente sotto i riflettori per, ha ammesso che admolto piùlavorare sul set di, la serie HBO cui ha lavorato anni fa. A seguito del grande successo riscosso daè tornata sotto i riflettori. Il suo nome ha cominciato a diffondersi quando èscelta, a 22 anni, per lavorare in, la serie televisiva di Lena Dunham per HBO. In una recente intervista con The Guardian l'attrice è tornata a parlare di quell'confessando che se le fosse successoben diversa. All'epoca della sua uscita...