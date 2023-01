Allegri pronto a parcheggiare il pullman | senza gioco la Juve vuole vincere a Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 13 gennaio 2023)si gioca alle 20.45 e Massimilianoa chiudersi in difesa per cercare la vittoria al Maradona. La sfida è di quelle importantissime, non decisive ma sicuramente molto importante. Se ilvince se ne va a più dieci punti sullantus e tiene ancora a distanza il Milan che sfida il Lecce allo stadio Via del Mare. Se vince lamette pressione alportandosi a 4 punti di distacco, cosa che possono fare anche i rossoneri battendo i pugliesi. Ilpotrebbe giocare anche per un pareggio, ma non è nella natura degli uomini di Luciano Spalletti. Nonostantein conferenza stampa sia nascosto dietro la fantomatica barba finta citata da Spalletti, la verità è che la ...