Allegri dà di matto | insulti a Chiesa a bordo campo | il video rubato | Guarda

(Di venerdì 13 gennaio 2023) "Fermala 'sta c***o di palla, un po' di co***ni!!!”. È la frase che Massimiliano, allenatore della Juve, ha rivolto a Federicodurante l'ultima sfida di campionato contro l'Udinese. Il tecnico livornese, nelle ultime ore, è diventato l'indiscusso protagonista dei social a tinte bianconere, mentre la sua squadra è riuscita a risolvere la pratica nel finale di partita con il gol di Danilo, proprio su assist del giocatore della Nazionale azzurra. Un filotto di otto vittorie consecutive, senza mai incassare gol., osannato dopo la partita, è poi stato esaltato anche nei giorni successivi., cambio di rotta dopo un avvio in difficoltà Un cambio di umore importante nei confronti dida parte dei tifosi, insomma, dopo un avvio di stagione ...

Liberoquotidiano.it

col c... e gli amici riesce ad allenare. Lui di calcio non parla mai nelle interviste, non parla di movimenti, niente id niente, mi fa diventarequesta cosa. Guadagna 10 milioni e ...Ultima vittoria di Ronaldo, il fenomenale attaccante portoghese vuole che l'Al - Nassr costruisca una squadra competitiva. In Arabia Saudita è scoppiata in maniera fragorosa la Ronaldo - mania . La ... Juventus, Allegri dà di matto: insulti a Chiesa a bordo campo NAPOLI - Clamoroso, la Juve ha paura: se stasera perde al Maradona resta fregata, buonanotte al secchio e addio sogni di rinnovata gloria bianconera! Madama è preoccupata, finanche spaventata, perchè ...Nel corso della trasmissione Bobo TV, l'ex calciatore Antonio Cassano ha raccontato un episodio che lo ha lasciato perplesso.