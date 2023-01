(Di venerdì 13 gennaio 2023) Emergono nuovi dettagli sullo status dellaTV di, diretta dal creatore di Fargoe ispirata alla popolare saga horror fantascientifica. L'iconico franchise sci-fisi appresta ad espandersi sul piccolo schermo con unaTV diretta da, creatore di un altro show di successo, ovvero Fargo. A quanto pare la pre-produzione sarebbe già iniziata come svelato da John Landgraf, capo del network FX, ai recenti TCA. "Posso dirvi che la pre-produzione è già iniziata, la sceneggiatura è pronta. Partiremo poi con le riprese ufficiali dopo la quinta stagione di Fargo". Dichiarazioni che fanno dunque presagire come lapossa arrivare su FX soltanto nel 2024 o giù di lì. Come dichiarato in passato la ...

Alien: i lavori sulla serie TV di Noah Hawley sono già iniziati Emergono nuovi dettagli sullo status della serie TV di Alien, diretta dal creatore di Fargo Noah Hawley e ispirata alla popolare saga horror fantascientifica.