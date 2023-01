Alice Campello ritorna sui social dopo il ricovero in terapia intensiva | “Grazie per esservi preoccupati per me”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tanto lo spavento preso dal calciatore spagnolo Alvaro Morata in seguito alle condizioni della moglieil parto della loro quarta figlia,ha avuto alcune complicazioni che l’hanno portata a stare per qualche giorno in. Riprendendosi poco alla volta, è tornata suipubblicando un video. Come lo stesso Morata aveva raccontato su Instagram, quelli vissuti durante la nascita della loro quarta figlia Bella sono “stati sicuramente i giorni peggiori della mia vita”, aggiungendo poi che fortunatamente il peggio era ormai passato. Dodici ore fa è arrivato un video pubblicato dalla stessa: un susseguirsi di immagini in cui oltre a vedersi la piccola Bella tra le braccia della mamma, si vedono anche i 3 ...

