Alice Campello | arriva la dedica ad Alvaro Morata dopo i difficili giorni in terapia intensiva

L'influencerera stata ricoverata in terapia intensiva dopo il parto. Ora sta meglio ed è tornata sui social per tranquillizzare e ringraziare i fan per l'affetto che le hanno dimostrato. di ...... l'album delle vacanze a Miami PASSIONE INCONTENIBILE Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini tra baci e palpatine a Dubai E' NATA BELLA Paura per, in terapia intensiva dopo il parto ...L'influencer Alice Campello era stata ricoverata in terapia intensiva dopo il parto. Ora sta meglio ed è tornata sui social per tranquillizzare e ringraziare i fan per l'affetto che le hanno dimostrat ...Una storia a lieto fine quella di Alice Campello, ricoverata in terapia intensiva dopo le complicazioni per la nascita della figlia Bella. Per ringraziare anche il marito, Alvaro Morata, l'influencer ...