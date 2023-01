Alfabetizzazione sismica | la Terra ci parla Dall' Osservatorio Vesuviano del 1841 ai droni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La giornata dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia si celebra il 13 gennaio per ricordare gli oltre 30 mila morti del terremoto che colpì l'Abruzzo nel 1915. 10 i vulcani attivi in ...

La giornata dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia si celebra il 13 gennaio per ricordare gli oltre 30 mila morti del terremoto che colpì l'Abruzzo nel 1915. 10 i vulcani attivi in ...... sono stati circa 1.000 studenti e qualche centinaio di visitatori coinvolti nella quarta edizione della Giornata dell', le 'parole' della Terra, organizzata il 13 gennaio ...La giornata dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia si celebra il 13 gennaio per ricordare gli oltre 30 mila morti del terremoto che colpì l'Abruzzo nel 1915. 10 i vulcani attivi in Italia.E' esplosa in questi anni la voglia di conoscere meglio vulcani e terremoti: a testimoniarlo e' la grande partecipazione di pubblico di ogni ...