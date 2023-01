Alexei Navalny malato | «Mi negano le cure»

Agenzia ANSA

Dopo l'allarme lanciato dalla moglie Yulia Navalnya, a condividere le preoccupazioni sulle condizioni di salute di Alexei Navalny è anche la Casa Bianca. "Siamo in apprensione e continueremo a chiedere alle autorità russe di fare chiarezza", ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby. I sostenitori e i familiari di Alexei Navalny hanno affermato di essere sempre più preoccupati per la salute del 46enne dissidente russo che sta scontando una condanna a nove anni.