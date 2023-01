Alejandro González Iñárritu non si aspetta le scuse di Robert Downey Jr | “Onestamente non me ne può importare nulla”

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 13 gennaio 2023)non siledella starJr. Sono passati ormai sette anni dall’inizio dell’attrito. Da allora non si è mai completamente risolto. “Se si è mai scusato? Certo che no. E neanche me lo aspetto“, ha dichiaratoa The Independent. “non me ne può importare nulla. Sono completamente contrario a ciò che ha detto, ma difenderò il suo diritto di dire ciò che vuole. Tutto quello che vuole dire va bene, ma per me è completamente sbagliato“. Nel 2015,ha detto a un giornalista che i film Marvel erano una forma di “genocidio culturale“, al cheJr. ha risposto in un’intervista separata: “Per un uomo la cui lingua madre è lo ...