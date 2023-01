Alcol | Società italiana alcologia | ' alert etichetta Irlanda è atto di civiltà'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - Il via libera dell'Unione europea all'per inserire etichette consulle bottiglie di vino, ma anche birra e liquori, equiparandoli alle sigarette, "è undia favore della libera informazione dei cittadini e dei consumatori. Ci rammarichiamo che non sia stata l'Italia a fare da apripista. La politica e i produttori hanno reagito in modo scomposto affermando che bisogna distinguere il bere moderato dall'ismo. Certamente tale reazione è in buona fede, considerando la tradizione e soprattutto l'aspetto economico. Purtroppo l'etanolo contenuto in tutti i tipi di bevandeiche (vino, birra e superici) è inserito nel Gruppo 1-Oms come sostanza con un rapporto causale certo con il cancro (cavità orale, ...